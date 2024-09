Ab Mitte Dezember bekommt die Pfalz einen weiteren Direkt-ICE nach Berlin , der in Homburg, Kaiserslautern und Neustadt hält. Der erste Direkt-ICE von Berlin nach Paris hält dagegen weder in Kaiserslautern, noch in Mannheim, aber in Karlsruhe.

Der neue ICE startet im Fahrplanjahr 2025, das am 15. Dezember 2024 beginnt, nach Angaben der Deutschen Bahn ( DB) täglich um 13.28 Uhr in Saarbrücken, planmäßige Ankunft in Berlin Hauptbahnhof ist um 20.04 Uhr. Unterwegs hält der Zug unter anderem in Homburg (ab 13.50 Uhr), Kaiserslautern (ab 14.14 Uhr), Neustadt (ab 14.40 Uhr) und Mannheim. Ab Frankfurt fährt der Zug nonstop nach Berlin. In der Gegenrichtung fährt der neue ICE morgens um 7.57 Uhr ab Berlin Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunft in Neustadt ist um 13.22 Uhr, in Kaiserslautern um 13.50 Uhr und in Homburg um 14.17 Uhr. Bisher gibt es bereits einen Direkt-ICE von Saarbrücken durch die Pfalz nach Berlin und zurück, der morgens hin und abends zurück fährt. Dieser Zug pausiert derzeit wegen der monatelangen Riedbahn-Sperrung, soll aber ab Mitte Dezember auch wieder fahren.

Ebenfalls mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 wird erstmals ein ICE von Berlin nach Paris eingeführt. Dieser Zug fährt nicht durch die Pfalz , sondern über Straßburg und hält auch nicht in Mannheim. Für die Südpfalz interessant ist der Halt in Karlsruhe (17.06 Uhr). Abfahrt in Berlin Hauptbahnhof ist um 11.54 Uhr, Ankunft in Paris Est um 19.55 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der Zug ab Paris Est um 9.55 Uhr, Ankunft in Berlin Hauptbahnhof um 18.03 Uhr. Tickets für die Züge können ab 16. Oktober gebucht werden.