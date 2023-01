Deutschlands Handballer sind mit einem überzeugenden Auftritt in die WM-Hauptrunde gestartet. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Donnerstag in Kattowitz gegen Argentinien mit 39:19 (24:11) und hat in der Gruppe 3 nun 6:0 Punkte auf dem Konto. Beste Werfer für die deutsche Auswahl, in der Torwart Andreas Wolff in der ersten Halbzeit mit zahlreichen Paraden herausragte, waren Johannes Golla, Patrick Groetzki und Lukas Mertens mit jeweils fünf Toren.