Nach einer unruhigen ersten Halbzeit schlägt die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-WM die Niederlande mit 26:33 und steht im Viertelfinale. In der Partie gegen Norwegen am Montag geht es nun um den ersten Platz in der Hauptrundengruppe.

Die deutsche Mannschaft fand gegen die Niederlande ganz schwer ins Spiel. Zum ersten Mal flatterten ein wenig die Nerven. Es kam einiges zusammen. Pfostenschüsse, Bälle, die über das Tor flogen, ungenaue Anspiele, überflüssige Fouls. Aber wieder einmal konnte sich das Team auf Torhüter Andreas Wolff verlassen. Der 31-Jährige verblüffte mit der nächsten Gala, hielt großartig, wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Nach einem 15:12-Führung zur Halbzeit dreht die deutsche Mannschaft in Durchgang auf und machte den fünften Sieg im fünften Spiel perfekt.