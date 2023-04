Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutschland schlägt die Niederlande mit 33:26 und steht im WM-Viertelfinale. Jetzt geht es um den ersten Platz in der Hauptrundengruppe.

Kattowitz. Bilder, die wir nun kennen. Die deutschen Spieler, wie sie in der Spodek-Arena feiern. Auch am Samstagabend jubelten sie ausgelassen. Was für eine Steigerung. Vorzeitig im Viertelfinale, der