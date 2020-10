Das Gesundheitssystem steht im Corona-Jahr im Fokus: Wie die „Süddeutsche Zeitung“ am Sonntag informierte, schlägt sich das in den Beiträgen für die größte deutsche private Krankenversicherung nieder. Denn die Debeka soll die Beiträge zum 1. Januar 2021 im Durchschnitt um 17,6 Prozent erhöhen.

Zurzeit haben laut „SZ“ rund 8,7 Millionen Menschen eine private Vollversicherung, die große Mehrheit der Bevölkerung ist bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Mit 2,45 Millionen Vollversicherten ist die Debeka der mit Abstand größte Anbieter.

Es gibt schon länger Debatten um das duale Modell in Deutschland. SPD und Grüne wollen eine Bürgerversicherung für alle. CDU und FDP sind dafür, an einer gesetzlichen und einer privaten Kasse festzuhalten. Wer einmal privat versichert ist, kann nur unter bestimmten Voraussetzungen in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkehren.