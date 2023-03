Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ steht diese Woche die Pfalz im Mittelpunkt. Mit dabei sind auch drei Südpfälzer, die gerne Köstlichkeiten in der Küche zaubern. Was servieren die Teilnehmer? Und: Was verrät die Menüfolge über einen Menschen?

Die Achtsame

Birgit „Yamuna“ Mohl aus Landau, für immer 38 Jahre, serviert am Dienstag als Vorspeise Blumenkohlcremesuppe mit Crunch, als Hauptgang Wagyu-Curry an gefülltem Gemüse mit Kitchari, als Dessert Süße Spielerei und Mango-Lassi.

Wer am zweiten Abend etwa Pfälzer Spezialitäten erwartete, lag völlig daneben. Bei Yamuna Mohl wurde ayurvedisch gekocht. Da es sich bei der „Wissenschaft vom langen Leben“ um eine traditionelle indische Heilkunst handelt, ist Essen logischerweise mehr als schnöde Nahrungsaufnahme. „Man muss immer schauen, welches Dosha (oder Lebensenergie) im Ungleichgewicht ist und wie man es durch die Ernährung wieder ausgleichen kann“, erklärt die EEG-Assistentin, die in Landau außerdem das Studio „Body & Soul“ für Yoga, Entspannung, Ayurveda und Nordic Walking betreibt. Spiritualität ist wichtig im Leben der ehrgeizigen Köchin. Das erkennt man schon an ihrem ungewöhnlichen Namen. Der ruhende Pol der Pfälzer Dinner-Runde hatte schon immer das Gefühl, dass Birgit nicht so richtig zu ihr passe. Stimmiger fühle sich Yamuna an – der Name, den sie vor sechs Jahren in einer spirituellen Zeremonie empfing. Auch wenn das Fernsehteam und ihre Konkurrenten sie für tiefenentspannt hielten, sei sie an ihrem Abend unglaublich nervös gewesen, gesteht sie ein.

Der Lebenslustige

Dennis Stöckl aus Landau, 27 Jahre, serviert am Mittwoch