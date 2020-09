Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz mitteilte, wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes zwei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Mann aus Pirmasens hat sich in seinem Arbeitsumfeld infiziert. Er arbeitete mit eine infizierten Kollegen zusammen, ehe dessen Ergebnis feststand und dieser sich in Quarantäne begeben konnte. In Zweibrücken ermittelt das Gesundheitsamt gerade die relevanten Kontakte eines Berufsschülers, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die BBS Zweibrücken kann ihren Schulbetrieb aber fortsetzen, so die Kreisverwaltung.

Aktuell sind 14 Fälle aktiv, davon sechs in Pirmasens, sieben in Zweibrücken sowie einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Insgesamt wurden bis heute 253 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. 235 gelten als genesen. Vier Personen sind bislang mit Corona-Infektion verstorben. Die 253 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (48/1 neu), Zweibrücken (60/1), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (44), Verbandsgemeinde Hauenstein (12), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (9), die Verbandsgemeinde Rodalben (7), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (36), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (16) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (20). Dazu kommt ein Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Gesundheitsamtes, der in der Statistik mitgeführt wird.