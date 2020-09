Ein Schüler, der die 11. Klasse der höheren Berufsfachschule besucht, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte die Kreisverwaltung am Montagmorgen. Der Schulbetrieb kann nach Angaben des Leiters des Kreisgesundheitsamtes, Heinz Ulrich Koch, normal weitergehen. Wie Koch am Montag mitteilte, sind 24 Mitschüler, zwei Lehrer sowie Vater, Mutter und zwei Brüder des betroffenen Schülers in Quarantäne. Wie Schulleiter Jürgen Bärmann informierte, hat der Schüler die Schule letztmals am vergangenen Mittwoch für eine Klassenarbeit besucht. Donnerstags habe er Symptome bemerkt und freitags einen Test machen lassen. Über das positive Ergebnis sei Bärmann am Sonntag informiert worden. Danach habe er die Klasse des Schülers und ihre Lehrer für Montag freigestellt. Auch sei durch die rechtzeitige Information verhindert worden, dass die Schüler am Montag wie geplant zum Praktikum in verschiedene Betriebe gingen.