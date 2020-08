Auch in Rheinland-Pfalz kam es zuletzt zu Verzögerungen bei der Übermittlung von Ergebnissen der Corona-Tests. Dies betrifft nach Angaben der Behörden aber ausschließlich negative Testergebnisse. In den vier Anfang August in Rheinland-Pfalz neu eingerichteten Teststationen seien bisher weniger als ein Prozent der Reiserückkehrer, die dort einen Abstrich machen ließen, positiv getestet worden, teilte das Mainzer Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Die Betroffenen würden unverzüglich informiert.

Anders sieht es bei Personen aus, deren Ergebnis negativ ausfällt. Sie müssen teils eine Woche und mehr auf eine Benachrichtigung warten. Neben der laut Ministerium hohen Anzahl der Tests liegt es wohl auch am Verfahren: Die Daten werden handschriftlich erfasst, die Übertragung in Computer-Software erfolgt später. Große Verzögerungen bei den Testergebnissen von Reiserückkehrern hatte es in Bayern gegeben. Von 46 positiv Getesteten fehlte auch am Sonntag noch jede Spur.

