Die steigenden Corona-Infektionszahlen führen zu einer wachsenden Anzahl von Patienten in den Krankenhäusern. „Die Lage in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern ist schwierig, aber unter Kontrolle“, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag bei einer Pressekonferenz.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.