Umfassende Lockerungen im März?

Bund und Länder erwägen einen Stufenplan für den weitgehenden Wegfall der Corona-Regeln bis zum 20. März. Zum Artikel

Bürgerbegehren gegen Landesgartenschau erfolgreich

Die Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer“ hat ausreichend Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Zum Artikel

500 Euro Bußgeld für Ungeimpfte

In Rheinland-Pfalz droht Pflegekräften und anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen ein Bußgeld von 500 Euro, wenn sie keinen Impfnachweis vorlegen. Zum Artikel

Wie die Zeit nach der Pandemie aussehen könnte

Die Hoffnung auf eine mögliche Endemie steigt. Doch das bedeutet nicht zwingend, dass dadurch alle Sorgen verschwinden. Zum Artikel

Schulz fordert Deeskalation von Russland

Bundeskanzler Scholz hat vor seinem Besuch in Moskau von Russland „eindeutige Schritte“ zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt gefordert. Zum Artikel

Glööckler über seine Zeit im Dschungel

Im RTL-Dschungelcamp war für Modeschöpfer Harald Glööckler kurz vor dem Finale Schluss. Im Interview erzählt er von seiner Zeit im Dschungel und was hinter den Gerüchten über einen Auszug aus seinem „Chateau-Pompös“ in Kirchheim steckt. Zum Artikel

Forster-Konzert verschoben

Das von Fans langersehnte Mark Forster-Konzert auf dem Betzenberg in Kaiserslautern im Juni ist in den Herbst verlegt worden. Zum Artikel

Amazon-Pakete im Wald bei Pirmasens gefunden

Mehrere Amazon-Päckchen, die offenbar nicht den Weg zum richtigen Adressaten fanden, hat ein Spaziergänger im Wald gefunden. Zum Artikel

Stechender Geruch: Elf Schüler im Krankenhaus

Nach dem Austritt einer Substanz in einer Realschule plus in Ludwigshafen sind elf Kinder in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zum Artikel