Nach dem Austritt einer Substanz, die einen stechenden Geruch verursacht hat, sind am Montagmittag elf Kinder der Ernst-Reuter-Realschule plus in der Ludwigshafener Gartenstadt (Schlesier Straße) wegen Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Um 11.40 Uhr wurde die Feuerwehr nach eigenen Angaben wegen eines Gefahrstoffeinsatzes alarmiert – von der Schule gemeldet wurde „ein undefinierbarer stechender Geruch“ im Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Schule bereits geräumt. 32 Kinder klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. Sie seien vor Ort umgehend dem Rettungsdienst übergeben worden. Elf Kinder wurden sicherheitshalber in ein Krankenhaus eingeliefert, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Um die Gefahrenlage einschätzen zu können, führte die Feuerwehr umfassende Messungen durch. Außerdem wurden Luftproben gesammelt für eine gezielte Laborauswertung. Alle Räume wurden gelüftet.

Ursache im Untergeschoss

Die Ursache des stechenden Geruchs konnte laut Feuerwehr dem Technikraum im Untergeschoss der Schule zugeordnet werden. Die Schulverwaltung beauftragte umgehend eine Servicefirma zur Ermittlung der schadhaften Technik. Laut Polizei handelte es sich um eine defekte Klimaanlage. Nach Angaben des Bereichs Schulen der Stadt finden die Unterrichtsstunden am Dienstag vorsorglich über Fernunterricht statt. Um 15.45 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit sechs Wagen und 16 Einsatzkräften ausgerückt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen