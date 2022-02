Mehrere Päckchen, die offenbar nicht den Weg zum richtigen Adressaten fanden, hat ein Spaziergänger in Pirmasens am Sonntag gefunden. Die Polizei teilt mit, dass der Mann gegen 16.30 Uhr in der Verlängerung der Straße „In der Fumbach“ hin zur „Krummen Steig“ elf geöffnete und leere Amazon-Pakete im Wald ungefähr fünf Meter neben dem Weg gefunden habe. Ein Paket wurde noch mit Inhalt aufgefunden. Es handelte sich den Angaben zufolge um eine Großpackung mit Tabletten für Haustiere. Die Pakete waren für den Bereich Jockgrim/Wörth vorgesehen. Aufgrund des Zustandes der Kartonage kann davon ausgegangen werden, dass die Pakete innerhalb der beiden vorangegangenen Tage abgelegt wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.