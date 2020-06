Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier gibt es aktuell landesweit an 18 Schulen Corona-Verdachtsfälle. Bestätigt seien davon sieben Infektionen an vier Schulen, sagte Eveline Dziendziol, die Sprecherin der Schulaufsichtsbehörde. An der Röhmschule in Kaiserslautern seien bislang vier Infektionen bei Kindern durch Tests nachgewiesen. Von den Schulen in der Vorderpfalz seien lediglich die Fälle an der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen und die Realschule plus in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) als bestätigt an die Schulaufsicht gemeldet worden – Stand Montag 16 Uhr. Eine weitere Schule ist im rheinhessischen Oppenheim. Die Schulen seien aufgefordert, die ADD tagesaktuell über Corona-Infektionen oder Verdachtsfälle zu informieren. Am 21. Mai nannte die ADD landesweit die Anzahl von 18 bestätigten Corona-Fällen an elf Schulen.