Das Gesundheitsamt hat am Wochenende klargestellt, dass seitens der Behörde keine Schließung der Röhmschule empfohlen worden ist. Wie berichtet, gibt es an der Röhmschule in der Moltkestraße zwei Corona-Fälle. Am Freitag hatten Erklärungen von Schulaufsicht ADD und Gesundheitsamt kurzfristig für Verwirrung gesorgt. Fakt ist: Das Gesundheitsamt kann aus epidemiologischen Gründen eine Schließung nach dem Infektionsschutzgesetz zu Teilen oder ganz veranlassen, was jedoch im vorliegenden Fall nicht geschehen sei, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes. Das Gesundheitsamt hat nach eigenen Angaben überprüft, dass die Schule die notwendigen Hygienepläne erstellt hat und diese auch entsprechend konsequent umsetzt. „Die festgestellten Infektionsquellen kann das Gesundheitsamt klar zuordnen. Die Kontaktpersonen der Kategorie I sind in häuslicher Quarantäne und eine zweite Testung der Kontaktpersonen ist bereits terminiert. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt gegenüber der ADD klar geäußert, dass kein Grund im Sinne des Infektionsschutzgesetzes besteht, die Schule zu schließen.“

Sechs Lehrkräfte in Quarantäne

Stand Freitag befanden sich sechs von zehn Lehrkräften an der Röhmschule in Quarantäne, außerdem rund 25 Schulkinder. Die Kita „Kleine Strolche“, wo es ebenfalls mit dem Coronavirus Infizierte gibt, bleibt zwei Wochen geschlossen.