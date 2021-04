Am Freitag wird sich der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kritischen Stimmen aus der rheinland-pfälzischen Landespartei in einer Videokonferenz stellen. Wie der CDU-Landesverband am Montag mitteilte, lädt die Landesvorsitzende und Vizevorsitzende der Bundes-CDU, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, zu diesem Austausch.

Die Mehrheit der Kreisvorsitzenden im Land hatte sich vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der CDU mehrheitlich für den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder ausgesprochen. Außerdem hatten sie gefordert, dass die Basis in den Findungsprozess eingebunden werden solle. Nach der Entscheidung für den Bundesvorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten hat es in Rheinland-Pfalz Parteiaustritte gegeben.

CDU-Landesparteitag am 8. Mai

An der Konferenz am Freitag sollen den Angaben nach Kreis- und Gemeindeverbandsvorsitzende der rheinland-pfälzischen Partei teilnehmen sowie der Landesvorstand und die Mandats- und Amtsträger. Bereits am Montagabend wollte der CDU-Landesvorstand über die Landesliste für die Bundestagswahl entscheiden. Über die Personalvorschläge stimmen die Delegierten auf einem Parteitag am 8. Mai ab.

