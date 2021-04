Nach der Entscheidung in der CDU-Kanzlerkandidatenfrage werben die Spitzenkräfte der rheinland-pfälzischen CDU für die Unterstützung des Bundesvorsitzenden und Regierungschefs in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, im Bundestagswahlkampf. „Armin Laschet besitzt eher Seltenes: Handschlagqualität. Mit Besonnenheit und Entschlossenheit. Ihm geht es ums Ganze, nicht um sich oder Klientelinteressen“, sagte CDU-Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gegenüber der RHEINPFALZ am Sonntag. „Egal, wer wen gewählt hat, Armin Laschet gehört unsere volle Unterstützung – für einen Wahlkampf, der die Union erneut ins Kanzleramt bringt“, ergänzte der stellvertretende Landesvorsitzende und Fraktionschef im Landtag, Christian Baldauf.

Großer Verdruss unter den Kreisvorsitzenden

In der vergangenen Woche hatte Klöckner die Kreisvorstände zu einer spätabendlichen Konferenz eingeladen. An der Basis im Land war der Verdruss groß, weil sich einerseits eine Mehrheit der Kreisvorsitzenden den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht hatte und weil sie mit dem Verfahren nicht einverstanden waren, wie der Kandidat ausgewählt wurde.

CDU-Vorstandswahlen nach der Bundestagswahl

In Rheinland-Pfalz stehen nach der Bundestagswahl am 26. September Vorstandswahlen in der Landes-CDU an. Klöckner ließ auf Anfrage offen, ob sie erneut antreten wird, auch Baldauf äußerte sich nicht zu einer möglichen Kandidatur. In der Landes-CDU hält die Aufarbeitung der verlorenen Landtagswahl noch an. „Wir gehen eine breite Organisations- und Strukturanalyse in unserer Partei an, inklusive vertiefter Wahlanalyse. Nur so können wir besser werden für die nächsten Wahlen“, sagte Klöckner.

Hier geht’s zur Analyse: „Der nächste Machtkampf“