Schon zum vierten Mal hat im Raum Edenkoben ein Cabrioschlitzer zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Sonntag Cabrio der Marke Mini beschädigt, das auf dem Parkplatz an der Burrweiler Kirche in der Weinstraße abgestellte war. Der Täter schlitzte das Dach auf, um in den Innenraum zu kommen. Doch er verließ den Tatort ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Edenkobener Polizei unter Telefon 06323 9550 zu melden. Anfang September gab es bereits drei ähnliche Fälle. In Hainfeld traf es ein Mercedes-Benz-Cabrio, in Gleisweiler ein Audi-Cabrio und kurz darauf ein Opel-Cabrio.