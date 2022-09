In der Nacht auf Freitag wurde das Verdeck eines Opel-Cabrio, der in der Lindenallee in Gleisweiler abgestellt war, aufgeschlitzt und aus der Mittelkonsole ein geringer Geldbetrag gestohlen, wie die Polizei berichtet. Dies war bereits der dritte angezeigte Fall, der sich dieser Tage im Raum Edenkoben ereignete. Zuvor traf es bereits ein Mercedes-Benz-Cabrio in Hainfeld und ein Audi-Cabrio bei Gleisweiler. Es wurde jeweils der Innenraum nach Wertsachen abgesucht. Die Polizei ermittelt, ob die Taten in Zusammenhang stehen. Das Vorgehen sei jedes Mal gleich gewesen, berichtet der Inspektionsleiter.