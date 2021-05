Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen. Die Arbeitskampfmaßnahmen sollen in der Nacht zum Donnerstag, 6. Mai, 3 Uhr, beginnen und bis zum Schichtende der Busfahrer am Freitag, 7. Mai, andauern.

Das könne viele Ausfälle im rheinland-pfälzischen Linienverkehr nach sich ziehen, erklärte Verdi-Arbeitskampfleiter Marko Bärschneider in einer Pressekonferenz am Mittwoch. „Die Schichtenden können variieren“, sagte Bärschneider. Das Streikende könne sich je nach Schicht daher auch in die frühen Stunden des Samstags hineinziehen. Betroffen von den Wanstreiks sind unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte: Das Unternehmen bedient etliche Buslinien in der Pfalz.

Standzeiten sollen bezahlt werden

Auch der Stadtbus Zweibrücken ist zum Streik aufgerufen. „Wir gehen davon aus, dass bei den DB-Betrieben alles ausfallen wird“, sagte Bärschneider in der Pressekonferenz, der sich dabei auch auf die DB Regio Bus Rhein-Mosel bezog. Zusammen machten die beiden genannten DB-Betriebe den Mammutanteil des Linienverkehrs in Rheinland-Pfalz aus. Hintergrund des Streiks ist der Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes (VAV) Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Busfahrer, die viele Standzeiten nicht bezahlt bekämen.