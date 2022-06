In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG hat der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk erläutert, warum er immer wieder so offen Kritik an den europäischen Partnern seines Landes übt. Russland wolle nicht nur die Ukraine erobern, so der 46-jährige Diplomat. Moskau wolle vielmehr sein Nachbarland auslöschen: „als Volk, als Staat, als Kulturnation“. Nicht nur würden im Angriffskrieg der Russen Menschen ermordet, auch würden Museen und Bibliotheken geplündert und zerstört. Sobald die Russen ein Gebiet unter Kontrolle hätten, gebe es dort russische Schulbücher, der russische Lehrplan werde eingeführt. Melnyk: „Ich kann da nicht einfach zuschauen.“ Seine Aufgabe als Botschafter in Berlin sei es, die Welt darauf aufmerksam zu machen, was in seinem Land geschieht.

