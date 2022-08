Die fest installierten Blitzer am Wörther Kreuz sind bereits seit dem Frühjahr außer Betrieb. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium im Zusammenhang mit RHEINPFALZ-Recherchen zu Zweifeln an der Zuverlässigkeit des dort eingesetzten Gerätetyps mitgeteilt. Anlass für die Fragen war ein mutmaßlicher Messfehler eines anderswo platzierten Apparats, der die gleiche Technik verwendet: Er steht an der Ramstein-Ausfahrt der A6 im Kreis Kaiserslautern. Grundsätzliche Bedenken gegen den Messgeräte-Typ hegt das Ministerium trotzdem nicht. Die beiden Kontroll-Anlagen an der Südpfälzer Verbindung zwischen A65, B9 und B10 waren Anfang 2017 gleichzeitig aufgestellt worden, nachdem Innenminister Roger Lewentz (SPD) eine „Blitz-Offensive“ angekündigt hatte. Den aktuellen Angaben zufolge haben sie nun ebenso gleichzeitig ein Software-Problem bekommen, weshalb sie durch modernere Apparate ersetzt werden sollen. Ihre letzten Messungen seien trotzdem gültig: Sobald die Störung aufgetreten sei, hätten sie sich automatisch abgeschaltet.