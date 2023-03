Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fachleute hegen diesen Verdacht schon länger: Ein bestimmtes Blitzer-Modell werde von manchen Scheinwerfern so verwirrt, dass es falsche Tempo-Werte berechne. Ein Apparat an der A6 bei Ramstein-Miesenbach soll einen besonders deutlichen Beleg dafür geliefert haben. Geräte mit dieser umstrittenen Technik stehen auch anderswo in der Pfalz.

An diesem Pfälzer Blitzer-Foto kann etwas nicht stimmen, sagen die Fachleute aus dem Saarland. Denn das Gerät behauptet: Der abgebildete Wagen habe die Messstation im Tempo-80-Bereich an der