Seit 1. März und noch bis 31. Mai werden bundesweit in rund 28.000 Betrieben die Arbeitnehmervertretungen neu gewählt. Allein bei der BASF sind über 36.000 Mitarbeiter wahlberechtigt. Ein Fragezeichen steht diesmal hinter der Wahlbeteiligung. Die Betriebsratswahlen, die alle vier Jahre stattfinden, gehören in Deutschland zu den Wahlen mit der höchsten Wahlbeteiligung. Bei den letzten Betriebsratswahlen 2018 in den Branchen der Gewerkschaften Metall, Verdi, Bergbau/Chemie/Energie (BCE) und Nahrung/Genuss/Gaststätten (NGG) gaben zusammengenommen gut drei Viertel (75,5 Prozent) der wahlberechtigten Beschäftigten ihre Stimme ab. Bei der Wahl zum Bundestag im Herbst 2021 waren es lediglich 1,1 Prozentpunkte mehr. Bei den letzten Betriebsratswahlen 2018 war die bundesweite Wahlbeteiligung in den Unternehmen der Chemiegewerkschaft IG BCE etwas geringer als jene im Bundesschnitt: Sie lag bei 70 Prozent, bei der BASF laut dem Betriebsratsvorsitzenden Sinischa Horvat sogar nur bei gut 60 Prozent. Aktuell sind knapp drei Viertel der rund 24.000 Betriebsratsmitglieder in den Branchen Bergbau, Chemie und Energie Mitglied der IG BCE. Für die BASF SE, die nahezu identisch ist mit dem Stammwerk, findet die aktuelle Wahl vom 7. bis 9. März statt. Die Briefwahl läuft bei der BASF bereits seit 24. Januar.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.