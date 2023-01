Mehr American Football für die Fans in Deutschland: 2023 wird die NFL zwei Saisonspiele in Deutschland austragen, das hat die Liga am Donnerstagmittag bestätigt. Dieser Schritt hatte sich nach dem großen Erfolg des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden angedeutet. Im vergangenen November traten die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback Tom Brady und die Seattle Seahawks in der Münchener Allianz-Arena gegeneinander an. Die Stimmung im ausverkauften Stadion war ausgelassen, die Ticketnachfrage übertraf laut NFL alle Erwartungen, die TV-Quoten der Partie stellten nach Angaben der Liga weltweit neue Rekorde auf.

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für die NFL mit einer bedeutsamen Fangemeinde, und wir freuen uns darauf, den Sport hier in Zukunft auf allen Ebenen auszubauen“, sagt Alexander Steinforth, Deutschland-Chef der NFL. Zu Gast sein werden bei den „Germany Games“ 2023 die Kansas City Chiefs und die New England Patriots. Beide Klubs besitzen Marketingrechte für Deutschland. Die Austragungsstädte und Termine für die beiden Deutschland-Spiele werden noch bekannt gegeben, heißt es von der NFL. 2022 hatte die Liga bekannt gegeben, dass München und Frankfurt in den nächsten vier Jahren Spiele austragen werden.

Außer in Deutschland werden NFL-Teams auch wieder in London zu Gast sein. Mexiko als Spielort ist 2023 nicht vorgesehen, da das Aztekenstadion im Mexiko-Stadt für die Fußball-WM 026 umgebaut wird. Auch deshalb waren die Chancen groß, dass Deutschland mehr als ein Spiel bekommen würde.