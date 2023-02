Der Chemiekonzern BASF zahlt seinen tariflich und außertariflich beschäftigten Mitarbeitern am Stammwerk in Ludwigshafen für 2022 eine Erfolgsbeteiligung von in Summe 382 Millionen Euro. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr (512 Millionen Euro). Die Dividende für Aktionäre bleibt stabil.

