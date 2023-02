Der Chemiekonzern BASF zahlt seinen tariflich und außertariflich beschäftigten Mitarbeitern am Stammwerk in Ludwigshafen für 2022 eine Erfolgsbeteiligung von in Summe 382 Millionen Euro. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr (512 Millionen Euro). Die Dividende für Aktionäre bleibt stabil.

Betroffen sind rund 23.450 Tarifmitarbeitende und rund 8550 außertariflich beschäftigte Mitarbeiter. Grundlage ist die im Mitarbeitergespräch festgelegte Leistungsbeurteilung für 2022.

Als Beispiel nannte die BASF einen Chemikanten der Entgeltgruppe E 6, dessen Leistung die Erwartungen des Unternehmens in vollem Umfang erfüllt hat. Er erhält als persönliche Erfolgsbeteiligung für das abgelaufene Jahr 5664 Euro brutto.

Weihnachtsgeld 100 Prozent eines Monatsentgelts

Zudem haben die tariflich Mitarbeitenden der BASF in Ludwigshafen im November 2022 ein Weihnachtsgeld in Höhe von 100 Prozent eines Monatsentgelts bekommen, teilte der Chemiekonzern mit. Das bedeutete eine Summe von rund 118 Millionen Euro für die Belegschaft. Die Auszahlung der Erfolgsbeteiligungen für die tariflich Beschäftigten und der Boni für die außertariflich Beschäftigten soll laut BASF im Mai erfolgen.

3 Milliarden für Aktionäre

Die Dividende, die die BASF an ihre Aktionäre ausschüttet, soll auch für das abgelaufene Jahr 3,40 Euro je Aktie betragen. So viel hatte der Chemiekonzern auch für das Jahr 2021 pro Aktie ausgeschüttet.

Die unveränderte Höhe der Dividende wird der BASF-Hauptversammlung vorgeschlagen, die in diesem Jahr am 27. April wieder in Präsenz im Mannheimer Rosengarten stattfindet. Die Dividenden – rund 3 Milliarden Euro – könnten wie gehabt aus dem Free Cashflow, den freien flüssigen Mitteln, bestritten werden. Das betonte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel.

Dividendenrendite von 7,3 Prozent

Bezogen auf den Jahresschlusskurs bedeute dies eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite von 7,3 Prozent. Der Kurs der BASF-Aktie gab nach den Unternehmensberichten am Freitag deutlich nach.

