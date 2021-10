Der Ludwigshafener Chemiekonzern verfolgt ehrgeizige Ziele im Klimaschutz: Die BASF will bis 2050 klimaneutral werden. Bis 2030 sollen die CO 2 -Emissionen gegenüber 2018 um 25 Prozent sinken. Und das bei zugleich deutlich wachsender Produktion. Doch die BASF braucht dafür sehr bald gigantische Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen und zwar zu wettbewerbsfähigen Preisen. Sonst wird es dem Konzern nicht gelingen, seine CO 2 -Ziele zu erreichen. Hier ist auch die Poltik gefordert. Was bedeuten die Ergebnisse der Sondierungen von SPD, Grünen und FDP für die BASF und ihr Stammwerk? Lesen Sie hier den ausführlichen Beitrag.