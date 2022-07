Die BASF braucht Gas in großen Mengen. Putin aber dreht den Gashahn zu. Dennoch laufen die Geschäfte gut für den Ludwigshafener Chemiekonzern. Auch wenn der Gasmangel auf dem europäischen Markt die Preise in große Höhen treibt und die BASF ihr Stammwerk komplett herunterfahren müsste, wenn zu wenig Gas ankommt, hebt der Konzern sogar seine Prognose für dieses Jahr an. Warum das so ist, lesen Sie hier.