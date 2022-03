Die Europäische Union will Gas bewusst nicht in das Paket der Sanktionen gegen Russland aufnehmen. Zu groß ist die Abhängigkeit einiger Länder davon. Aber umgekehrt droht Russland indirekt damit, Deutschland den Gashahn abzudrehen. Eine stark verminderte Gasversorgung in Deutschland hätte für den BASF-Standort Ludwigshafen dramatische Konsequenzen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier