Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF gliedert sein Geschäft mit Abgaskatalysatoren in eine rechtlich eigenständige Einheit aus. Betroffen davon sind weltweit mehr als 4000 Mitarbeiter an 20 Produktionsstandorten. Begründet wird der Schritt mit den tiefgreifenden Veränderungen in der Automobilindustrie, die sich mit dem Übergang zur Elektromobilität in der umfassendsten Transformation ihrer Geschichte befinde, teilte die BASF am Dienstag mit.

Weitere Informationen folgen.