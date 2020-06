2300 junge Menschen machen bei der BASF in Ludwigshafen derzeit eine Ausbildung, absolvieren ein duales Studium oder durchlaufen ein Start-Programm. Mit der Corona-Pandemie wurden sie alle praktisch über Nacht nach Hause geschickt – und sind zum Teil noch dort. Doch die Zeit der Wissensvermittlung ausschließlich per Tablet, in Videokonferenzen und am Telefon geht zu Ende. Seit Mitte März wurden die jungen Leute virtuell zu Hause geschult, per Tablet und in Video- und Audiokonferenzen, mit Lerngruppen in Chats oder auf gemeinsam nutzbaren, virtuellen Plattformen. Seit 4. Mai kehren die Jugendlichen, unter Wahrung aller notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln, schrittweise – beginnend mit den prüfungsnahen Auszubildenden – ins Werk zurück. Zunächst in den Ausbildungscampus, seit Mitte Juni auch wieder in die Betriebe. Noch etwas länger gedulden müssen sich all jene Nachwuchskräfte, die erst 2021 oder gar erst in zwei Jahren ihre Prüfungen in einem der 30 Ausbildungsberufe ablegen, die die BASF anbietet. Bis Mitte Juli sollen aber auch sie zurück im Werk sein. Nicht nur viele Betroffenen selbst, sondern auch manche Eltern dürften darüber froh und erleichtert sein. Weiterlesen