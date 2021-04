Die Bahnstrecke zwischen Wörth und Karlsruhe ist derzeit komplett in beiden Richtungen gesperrt. Grund dafür ist ein entgleister Güterzug zwischen Wörth-Bahnhof und Maximiliansau-West. Ein Waggon steht über mehreren Gleisen. Nur die Gleise Richtung Lauterbourg sind frei. Die Deutsche Bahn bestätigt auf ihrer Fahrplanauskunft, dass alle Fahrten zwischen Wörth und Karlsruhe ausfallen, also sowohl die Regionalzüge als auch S-Bahn und Stadtbahnen. Jedoch wird dies mit einer Weichenstörung begründet. Wie lange es bis zur Behebung dauert, ist bisher nicht bekannt. Es ist nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle ein Güterzug entgleist ist. Wir berichten weiter.