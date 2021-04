[Aktualisiert 16.44 Uhr] Der am Montag entgleiste Waggon im Bahnhof Wörth ist wieder auf die Schienen gehoben, die Strecke ist wieder frei. Die Reparaturen an den Gleisanlagen ziehen sich aber bis in den Donnerstag hin, teilte die Bahn mit. Die Folge: Regionalbahn und Regionalexpress fahren schon am Mittwoch wieder, ebenso die Züge Richtung Lauterbourg. Die Stadtbahn nach Karlsruhe nimmt erst im Laufe des Donnerstags wieder den Betrieb auf, bis dahin pendelt die Stadtbahn zwischen Wörth und Germersheim. Auf der Strecke Wörth/Karlsruhe fahren Ersatzbusse. Vor Corona wurden an Werktagen rund 10.000 Fahrgäste gezählt.

Weiche zu früh gestellt

Der entgleiste Güterwagen war Teil einer Rangiergruppe von 10 Waggons. Ursache für den Unfall war nach Informationen der RHEINPFALZ menschliches Versagen: eine Weiche wurde zu früh gestellt. Im Januar 2017 und im September 2018 sind ebenfalls Güterwaggons im Wörther Bahnhof entgleist, mehrtägige Sperrungen waren jeweils die Folge.