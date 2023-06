Parksünder schlägt Ortschef zu Boden

Christian Schwab wollte am Donnerstagabend in Kuhardt einen Streit um einen Parkplatz schlichten. Stunden später kehrte einer der Beteiligten zurück und schlug den Ortsbürgermeister zu Boden. Zum Artikel

FCK beginnt die Saison mit einem Heimspiel

Mit großer Spannung wird die Veröffentlichung des Spielplans zur Fußball-Bundes- und Zweiten Liga erwartet. Doch der Spielplan der Deutschen Fußball-Liga wurde offenbar geleakt. Demnach soll der FCK mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli Hamburg in die Saison starten. Zum Artikel

Vogel fliegt in Oberleitung: ICE auf offener Strecke evakuiert

Ein Vogel, der sich in der Oberleitung verfangen hatte, ist nach Auskunft einer Bahnsprecherin die Ursache dafür gewesen, dass ein ICE am Donnerstagabend zwischen Frankenthal-Süd und Studernheim mit defektem Stromabnehmer stehengeblieben ist und evakuiert werden musste. Zum Artikel

Angebliches Familiendrama mit drei Toten: Polizei warnt vor Falschmeldung

Kein Teenager, der in Kaiserslautern seine Familie ausgelöscht hat, keine Todesopfer, keine Festnahme: „In der gesamten Westpfalz ist kein solcher Vorfall bekannt“, stellt das Polizeipräsidium Westpfalz klar. Die Polizei begegnet mit dieser Feststellung einem Gerücht, das zurzeit im Internet kursiert. Zum Artikel

Bäckermeister sauer: Nach Beschwerde Holzofen stillgelegt

Der südpfälzische Bäckermeister Claus Becker hat, auf gut Deutsch, die Schnauze voll. Im Zuge eines Bauprojektes am Standort seiner Backstube in Edenkoben wollte er einen Anbau errichten. Davon sieht er aber nun ab und zieht weitere Konsequenzen. Die Behörden würden ihm Steine in den Weg legen. Zum Artikel

Nach Aus für Ford: 2500 Ersatzarbeitsplätze

Auf dem Gelände des Ford-Werks in Saarlouis sollen neue Arbeitsplätze entstehen. Das kündigten Ford und die IG Metall am Freitag bei einer nichtöffentlichen Betriebsversammlung an. Damit soll ein Ausgleich für den Weggang des Autobauers aus dem Saarland geschaffen werden. Zum Artikel

Nach Posse um Tanz auf der Buga: Sombrero noch mal im Scheinwerferlicht

Eine Diskussionsrunde auf der Bundesgartenschau hat eine skurrile Debatte um kulturelle Aneignung beendet. Sie zeigte noch einmal, wie unterschiedlich ein Thema bewertet werden kann. Zum Artikel