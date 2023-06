Mit großer Spannung wird die Veröffentlichung des Spielplans zur Fußball-Bundes- und Zweiten Liga erwartet. Doch der Spielplan der Deutschen Fußball-Liga wurde offenbar geleakt. Demnach soll der FCK mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli Hamburg in die Saison starten. Eine Woche später treten die Roten Teufel bei Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 an. Es folgt das DFB-Pokal-Spiel bei RW Koblenz (13. August). Dann erwartet der FCK Aufsteiger SV Elversberg, muss zum SC Paderborn, trifft zu Hause auf den FC Nürnberg. Dann geht es zum Derby zum Karlsruher SC (Wochenende 15. bis 17. September). Das letzte Spiel vor der Winterpause ist am Wochenende 15. bis 17. Dezember bei Eintracht Braunschweig. Am 19. Januar beginnt dann schon wieder die Rückrunde.