Christian Schwab wollte am Donnerstagabend im Kuhardter Bürgerhof in festlicher Runde einen Mitarbeiter verabschieden. Als in der Nähe ein Streit um einen Parkplatz zu eskalieren drohte, wollte er schlichten. Stunden später kehrte einer der Beteiligten zurück und schlug Schwab zu Boden.

So hatte sich der Christian Schwab seinen Feierabend nicht vorgestellt. Im Bürgerhof war der Ortsbürgermeister mit einer Gruppe von Kuhardtern zusammengekommen, um einen Mitarbeiter zu verabschieden,