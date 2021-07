Azat Valiullin verlässt Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen. Der russische Nationalspieler hat Geschäftsführerin Lisa Heßler am Dienstag in einem emotionalen Vier-Augen-Gespräch erklärt, dass er das Angebot der Eulen zur neuerlichen Vertragsverlängerung nicht annehmen wird. Der Abschied von den Eulen ist dem 30-Jährigen offenbar nicht leicht gefallen. Der Abstieg ging auch ihm sehr nah und er fühlt sich den Eulen „sehr verbunden“.

Der 2,07 Meter große Valiullin kam im Januar 2018 vom TBV Lemgo-Lippe nach Ludwigshafen. Er galt als der Spieler, der die einfachen Tore erzielen sollte. Eine gewisse Zeit gelang ihm das auch. Doch nach seiner Pechsträhne mit zahlreichen Verletzungen knüpfte der Nationalspieler nicht mehr an die starken Leistungen an. Valiullin fühlt sich den Eulen weiterhin verbunden. Den Klub sieht er als seinen „Heimatverein“. In Ludwigshafen kam schließlich Sohn Artur 2020 zur Welt.