Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Chance war da, doch die Eulen Ludwigshafen haben sie am Donnerstagabend beim TSV GWD Minden nicht genutzt. Das 24:24 war zu wenig, der Abstieg nach vier Jahren in der Bundesliga steht damit fest. Am Sonntag folgt nun ein sicher bewegender Abschied.

Ben Matschke gingen am Donnerstagabend rund eine Stunde nach Spielende in der Kreissporthalle Lübbecke so einige Gedanken durch den Kopf. Darunter einer ganz besonders: „Was hätte ich in so manchen