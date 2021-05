Die Stadt Heidelberg hat am Montag ein Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese verfügt, nachdem es am Wochenden dort und in der Altstadt zu Ausschreitungen gekommen war. Das Verbot gelte demnach vom 24. Mai, 20 Uhr bis 25. Mai, 6 Uhr. Der Bereicht des Verbots reicht von der Ernst-Walz-Brücke bis 500 Meter östlich der Theodor-Heuss-Brücke. Die Stadt werde ein Großaufgebot an Polizei und Ordnungskräften einsetzen, um das Verbot zu kontrollieren.

„Wir sind schockiert über das Ausmaß an Gewaltbereitschaft und inakzeptablem Verhalten, das wir an den Pfingsttagen in Heidelberg gesehen haben. Stadt und Polizei werden dagegen mit aller Härte vorgehen. Wir werden nicht zulassen, dass sich solche Szenen in Heidelberg wiederholen und mit aller Konsequenz gegen Randalierer vorgehen“, sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner in einer Pressemitteilung am Montag.