Nach den Ausschreitungen auf der Neckarwiese in Heidelberg in der Nacht zum Sonntag musste die Polizei auch in der Nacht zum Montag eingreifen. Laut der Polizei versammelten sich 200 bis 250 Jugendliche auf der Wiese und feierten. Sie waren angetrunken und verhielten sich verbal aggressiv gegenüber der Polizei. Gegen 21.30 Uhr räumte die Polizei schließlich den Platz. Zu diesem Zeitpunkt lag die Anzahl der Menschen auf der Neckarwiese bei etwa 400.

Unabhängig davon ermahnte die Polizei in der Innenstadt rund 500 Jugendliche, die ebenfalls in einzelnen Gruppierungen lautstark feierten. Auf Anweisung der Polizei hielten sie sich danach an die Corona-Bestimmungen.