In der direkten Nachbarschaft der Pfalz gibt es jetzt drei statt bisher zwei Risikogebiete: Nach den Kreisen St. Wendel und Neunkirchen im Saarland überschritt am Donnerstag auf der badischen Seite auch die Stadt Mannheim den kritischen Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts liegt die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim aktuell bei 56,7 (Vortrag: 48,6).