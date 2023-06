Ortschef zu Boden geschlagen

Ortsbürgermeister Christian Schwab wollte am Donnerstagabend im Kuhardter Bürgerhof in festlicher Runde einen Mitarbeiter verabschieden. Als in der Nähe ein Streit um einen Parkplatz zu eskalieren drohte, wollte er schlichten. Stunden später kehrte eine der Beteiligten zurück und schlug ihn zu Boden.

Tut sich bald was auf Gumasol-Gelände?

Seit Jahren liegt das Industriegelände der ehemaligen Gumasol brach am Rande der Innenstadt. Der Bürgermeister hat Signale erhalten, wonach ein Kauf des Areals seitens der Stadt bald möglich sein könnte. Was der Insolvenzverwalter dazu sagt.

Der Ein-Frau-Berufsverkehr

Autofasten: Deutschland führt das 49-Euro-Ticket ein, hohe Spritpreise vergällen das Autofahren. Alle reden von der Verkehrswende. Aber was bedeutet es im Alltag, klimaschonend unterwegs zu sein? Die Landauer RHEINPFALZ-Redaktion macht in einer losen Reihe den Selbsttest. Den Auftakt bestreitet Judith Hörle.

Weiher braucht frische Luft

Die fortwährende Hitze droht den Schwanenweiher zu ersticken. Die Zirkulation des Gewässers ist nahezu zum Erliegen gekommen. Ein Arbeitskreis hat sich nun Maßnahmen ausgedacht, wie der Weiher in der Markwardanlage zu retten ist.

Der Holzbackofen kommt raus

Der südpfälzische Bäckermeister Claus Becker hat, auf gut Deutsch, die Schnauze voll. Im Zuge eines Bauprojektes am Standort seiner Backstube in Edenkoben wollte er einen Anbau errichten. Davon sieht er aber nun ab und zieht weitere Konsequenzen. Die Behörden würden ihm Steine in den Weg legen.