Auszeiten helfen, dass wieder Energie zu bekommen.

Nach den Ferien fühlt sich immer alles wie ein Neustart an. Und gleich sind mir die Worte von Sänger Joris im Ohr. „Es riecht nach Neustart, hab endlich Rückenwind. Ich schaue nach vorn, wenn Stunde null beginnt.“

So ganz bei null fangen die wenigsten von uns in ihrem Alltag wieder an. In der Arbeit und auch zu Hause sind es vertraute Handgriffe. Der Wecker klingelt wie zuvor, Tiere müssen versorgt werden, Schulbrote geschmiert werden, der Kaffee im Büro gekocht werden, der Laden aufgeschlossen werden, die Enkelkinder an bestimmten Tagen betreut werden. Alles wie zuvor. Und doch tut diese Pause gut.

Sie ist sogar wichtig, damit der Mensch neue Energie hat. Der Blick ist geschärft. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, um wieder in den Trott zu finden, wenn die Auszeit richtig genutzt wurde und man ganz abschalten konnte.

Manches ist da auch neu, was auf uns zukommt. Vielleicht sieht der Neustart eine neue Arbeitsstelle vor oder die Rente, als wohlverdiente Zeit nach einem Arbeitsleben beginnt. Plötzlich hat man ein Schulkind daheim, oder der Wechsel zur weiterführenden Schule bringt den neuen Wind.

Kindergärten, die ohne Schließzeiten arbeiten können, raten dazu, die Kinder mindestens für eine Woche zu Hause zu lassen, denn auch schon für die allerkleinsten sind Ferien wichtig.

Auszeiten helfen uns Menschen, dass wir entspannen und abschalten können. Auch wenn es keine großen Urlaube im Jahr sind, so sollten wir immer wieder innehalten. Das geht im normalen Alltag auch, manchmal braucht es Übung oder Disziplin, sich diese Zeit zu nehmen. Zeit für sich!

In unserem Kirchgarten an der Marienkirche kann ich es so manches Mal beobachten, dass Menschen einfach da sitzen und die kurze Pause genießen. Auch Kirchenräume stehen offen für Auszeiten aus dem Alltag. Ich wünsche Ihnen ein Durchschnaufen können, ob in der Natur, in einer Kirche oder an Ihrem Lieblingsplatz.

Die Autorin

Melanie Müller ist Pastoralreferentin in der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Avila, Neustadt.