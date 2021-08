Nach zwölf Jahren verlässt Andy Schmid die Löwen und zieht nach der Saison 2021/2022 mit seiner Familie in die Schweiz. Die kommende Bundesliga-Saison 2021/2022 wird die zwölfte und gleichzeitig letzte Saison für Andy Schmid im Trikot der Rhein-Neckar Löwen. Der dann 38-jährige Spielmacher wird seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag bei den Löwen nach insgesamt vier Verlängerungen nicht noch einmal verlängern und wird mit seiner Familie in die Schweiz zurückkehren. „Auch wenn ich mich immer noch fit fühle und das Spielen mir unglaublich Spaß macht, so ist dann einfach der richtige Zeitpunkt gekommen für einen neuen Schritt in unserem Leben. Gemeinsam mit meiner Familie habe ich die Entscheidung getroffen, dass die kommende Saison meine letzte als Spieler der Rhein-Neckar Löwen sein wird. Ich glaube, es ist der richtige Moment und die richtige Entscheidung. Unsere Söhne sollen auch die Schweiz kennenlernen und wir möchten gerne näher bei unserer Familie sein“, kommentiert der Mittelmann seinen Entschluss, den er auch den Verantwortlichen der Rhein-Neckar Löwen bereits mitgeteilt hat. Ob Schmid dann weiterhin Handball spielt, ist noch nicht entschieden. Er wird dem Handball aber sicherlich erhalten bleiben. Der Spielmacher, der als einer der intelligentesten Offensivkräfte in die Geschichte unserer Sportart eingehen wird, strebt eine zukünftige Karriere als Trainer an. „Ich habe als Spieler viel erlebt, von den besten Spielern und Trainern gelernt. Ich strebe auch als zukünftiger Coach nach den höchsten Zielen und möchte mein Wissen und Erfahrung gerne weitergeben.“