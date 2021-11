Die neu zu bildende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die die kommende Bundesregierung stellen will, strebt eine Impfpflicht in Pflegeheimen an. Das sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin. Scholz kündigte außerdem an, dass Pflegekräfte wegen der besonderen Belastungen in der Corona-Krise einen erneuten Bonus bekommen sollen. Die künftigen Ampel-Koalitionspartner hätten sich verständigt, dafür eine Milliarde Euro bereit zu stellen. Desweiteren hat Scholz die Einrichtung eines ständigen Bund-Länder-Krisenstabs im Kanzleramt zum Kampf gegen die dramatische Entwicklung in der Corona-Krise angekündigt.