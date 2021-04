Für kommendes Wochenende sollen in den 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz kurzfristig etliche weitere Impftermine vergeben werden. Dafür stehen laut Gesundheitsministerium bis zu 40.000 Impfdosen zur Verfügung: eine Biontech-Nachlieferung von 20.000 Dosen sowie 20.000 Dosen des Herstellers Astrazeneca, die zum Teil wegen der Skepsis gegenüber dem Stoff des britisch-schwedischen Herstellers übriggeblieben sind.

Regelmäßig E-Mail-Postfach prüfen

Kurzfristig aufgerufen werden zum Impfen könnten damit über 70-Jährige, aber möglicherweise auch über 60-Jährige aus der dritten Priorisierungsgruppe, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch in Mainz erklärte. Menschen, die sich für einen Termin registriert, ber noch keinen bekommen hatten, sollten deshalb regelmäßig ihr E-Mail-Postfach durchsuchen. Wegen der kurzfristig angesetzten Sonderaktion könnten mit der Post verschickte Briefe womöglich nicht mehr rechtzeitig ankommen.

Freiheiten gelten nicht für Genesene

Seit Montag gelten in Rheinland-Pfalz Lockerungen für Menschen, die bereits den vollen Impfschutz gegen das Sars-CoV-2-Virus haben. Beispielsweise sind sie von der Testpflicht befreit, wenn diese im Zusammenhang mit einem Besuch in der Außengastronomie vorgeschrieben ist. Auch müssen sie nicht mehr in Quarantäne, wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen. Diese Lockerungen gelten nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber nicht für Personen, die ungeimpft sind, die aber durch eine überstandene Covid-19-Erkrankung einen natürlichen Immunschutz haben. Dieser Schutz sei nicht eins zu eins mit der Immunisierung durch eine Impfung gleichzusetzen, unter anderem deshalb, weil die Infektionen sehr unterschiedlich verlaufen, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Schneider auf Anfrage der RHEINPFALZ.