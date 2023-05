Ehre, wem Ehre gebührt: Vor 25 Jahren wurde der 1. FC Kaiserslautern deutscher Meister – als Aufsteiger. Bislang ist dieser Erfolg einmalig in der Geschichte der Bundesliga, und es erscheint unwahrscheinlich, dass es noch einmal passiert. Am 9. Mai 1998 bekam die Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel in Hamburg die Meisterschale überreicht.

Nun, 25 Jahre später, wird das Jubiläum gefeiert. Zum Heimspiel am Samstag, 13 Uhr, werden viele Spieler der Meistermannschaft im Fritz-Walter-Stadion erwartet. Zur Erinnerung an den Erfolg werden die Roten Teufel gegen Arminia Bielefeld einmalig ein Sondertrikot tragen. Was in Fankreisen seit einigen Tagen bekannt ist, hat der Verein nun bestätigt. DIE RHEINPFALZ blickt in einem Themenschwerpunkt auf die Sensationsmeisterschaft zurück.

Das Trikot ist – natürlich – in klassischem FCK-Rot gehalten, auf der Brust ist das berühmte Foto der deutschen Meister als Schattengrafik zu sehen. Der aktuelle Stürmer Terrence Boyd und der 98er-„Fußballgott“ Olaf Marschall tragen das Trikot in einem Video, das der FCK am Dienstag auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht hat – und sehen zufrieden aus. „Nicht zu vergessen ist auch der 25-Jahre-Meisterschaft-Badge unterhalb des Kragens im Inneren des Trikots“, heißt es vom Verein. Die Reaktionen der Fans fallen hingegen eher gemischt aus.

Das Sondertrikot ist laut FCK ab sofort in den Fanshops am Stadion und in der Lautrer Innenstadt sowie im Onlineshop erhältlich. Der Preis ist ebenfalls meisterlich: 79,95 Euro.