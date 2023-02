Wenige Wochen vor dem Start der Play-offs haben sich die Mannheimer Adler am Dienstagabend in der Deutschen Eishockey-Liga in einem bedenklichen Zustand präsentiert. Im traditionsbeladenen Duell gegen die Kölner Haie verlor das Team von Coach Bill Stewart auf eigenem Eis 2:5 (0:1, 1:4, 1:0) und sollte sich wegen des dramatischen Formverlustes sorgen.

Maximilian Kammerer (5.), Andreas Thuresson (25.), Jason Bast (30.), Louis-Marc Aubry (36.) und Stanislav Dietz (39.) schossen die Tore für deutlich bessere Kölner, denen anzumerken war, dass sie noch darum kämpfen, den direkten Sprung in die Play-offs zu schaffen. Die Mannheimer, für die vor 9677 Zuschauern Sinan Akdag (33.) und Stefan Loibl (44.) trafen, haben die Qualifikation für die Post-Season als Tabellendritter beinahe sicher, müssen sich aber deutlich steigern, wenn sie in den K.o.-Duellen bestehen wollen.