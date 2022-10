Nach Bluttat in Ludwigshafen: Haftbefehl wegen Doppelmordes

Die Ermittler haben den Ablauf der Bluttat in Ludwigshafen-Oggersheim rekonstruiert. Dabei wird deutlich, wie grausam der Täter vorgegangen ist. Der tatverdächtige Somalier soll nun psychiatrisch untersucht werden. Offenbar kam er nicht damit klar, dass sich seine Freundin von ihm getrennt hatte. Doch war dies das Motiv für die Messerattacken? Hier geht’s zum Artikel.

Grundsteuer: Bescheide vom Finanzamt schnell überprüfen

Eigentümer von Immobilien, die demnächst ihre Bescheide über die neue Grundsteuer erhalten, sollten sie binnen eines Monats überprüfen – und nicht erst 2025, wenn die Steuer erstmals fällig wird. Sonst drohen finanzielle Nachteile bei einem Fehler des Finanzamtes. Hier geht’s zum Artikel.

In der Pfalz drohen massive Einschnitte ins Zugangebot

Wenn nicht bald mehr Mittel für den regionalen Bahnverkehr zur Verfügung stehen, müssen 2023 in der Pfalz zahlreiche Züge gestrichen werden. Die für den regionalen Bahnverkehr zuständigen Zweckverbände schlagen Alarm. Hier geht’s zum Artikel.

Landesweit höchste Inzidenz jetzt außerhalb der Pfalz

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag 6340 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Mittwoch. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Hier geht’s zum Artikel.

Deidesheimer Weihnachtsmarkt mit rund 80 Ständen

Die Vorbereitungen für den Deidesheimer Advent sind in vollem Gang. Stefan Wemhoener, Chef der Tourist Service GmbH, ist mit dem Angebot zufrieden. Neu dabei ist unter anderem eine Trüffelmanufaktur. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zu 44 Tagen Liz Truss: Verheerende Bilanz

Nach desaströsen Wochen auch noch ein patziger Abgang. Als ob andere schuld daran seien, dass Liz Truss kläglich gescheitert ist. Unser London-Korrespondent Jochen Wittmann kommentiert die kurze Amtszeit der am Donnerstag zurückgetretenen britischen Premierministerin. Hier geht’s zum Artikel.

Nach grausamen Mord an Lola: Das ist über die Tat bekannt

Der Foltermord an einem 12-jährigen Mädchen in Paris schockiert das ganze Land. Inzwischen sind mehr Details, auch über die mutmaßliche Täterin, bekanntgeworden. Frankreichs Rechte wirft der Regierung eine Mitschuld vor. Hier geht’s zum Artikel.

Meret Becker in Karlsruhe und Ludwigshafen

Ihre große Lust am Grotesken macht Meret Becker zur Ausnahme-Künstlerin. Mit ihrem Ensemble The Tiny Teeth ist sie jetzt wieder live zu erleben: Ihre skurrile Musik-Collage „Le Grand Ordinaire“ geht mit „Part 2“ quasi in die Verlängerung. Hier geht’s zum Artikel.

Herbstmesse in Speyer mit luftiger Weinprobe

Eine Fülle an Fahrgeschäften, Spiel- und Verkaufsbuden und kulinarischen Angeboten: Die Besucher der Speyerer Herbstmesse erwartet von 21. bis 31. Oktober ein volles Programm. Eine Weinprobe auf dem Riesenrad inklusive. Hier geht’s zum Artikel.